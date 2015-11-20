أمل عرفة: لو دعيت إلى «باب الحارة» كنت سأعدّ للمليون قبل المشاركة فيه

أمل عرفة اسم بارز في سماء الدراما السورية والعربية، سارت نحو النجاح بروية وثقة وبخطى ثابتة، مدعومة بموهبة فنية فذة وكاريزما خاصة أكسبتها قدرات مميزة، فباتت أمل عرفة علامة فارقة في الدراما السورية، وفي حين تراجعت نجاحات الكثير من زملائها وزميلاتها في الوسط الفني السوري لأسباب كثيرة حافظت أمل عرفة على نجاحها، بل هي اليوم تتربع بقوة على نجومية الدراما السورية. هذا الموسم اعتبرها الكثير من النقاد والصحفيين الفنيين النجمة الأولى للدراما السورية، وواحدة من أهم نجمات الدراما العربية نتيجة نجاحها الكبير في ما قدمته من خلال عمليها "الغربال" و"دنيا". وفي هذا الحوار تفتح لنا نجمتنا المحبوبة قلبها لتجيب عن تساؤلاتنا حول فنها وبيتها وحياتها وطموحاتها وقضايا أخرى نبيّنها في حوارنا التالي معها:

يقال إن السوريين هم من أدخل «الدب لكرمهم» (مثل شعبي يعني أنهم جلبوا المشاكل لأنفسهم) وذلك بتسويقهم للأعمال التركية التي باتت مصدر منافسة قوياً للدراما السورية على الشاشات العربية، هل تؤيدين هذا الكلام؟

الأعمال التركية المدبلجة باللهجة السورية لم يعد لها هي أيضاً ألقها كالسابق. وأجزم أنها كانت مجرد موضة كما حدث في فترة من الفترات مع الأعمال الأخرى المكسيكية وغيرها من المسلسلات المدبلجة، وكلامي لايعني أنها لن تستمر لكن لن تأخذ المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدراما السورية عربياً، ولا يخفى على أحد أن جزءاً كبيراً من نجاح هذه الدراما هو أنها قدمت باللهجة السورية المحبوبة عربياً.

أسعدني الجدل حول "دنيا"

تجربتك الأخرى في مسلسل «دنيا» كيف تتحدثين عنها؟ وكيف تقيّمينها خاصة أن الجزء الجديد تعرض لانتقادات كونه لم يكن في مضمونه وأجوائه على مستوى الجزء الأول، وقيل إنه لم يحقق نفس صدى النجاح الذي حققه الجزء الماضي؟

تضحك... من أين أتيت بهذه المعلومات؟ مسلسل «دنيا» في جزئه الثاني نجح نجاحاً ساحقاً وبنفس الوقت تعرض لانتقادات شديدة. وهذا أمر طبيعي، تخيل أن يحقق عمل نجاحاً كبيراً ومشاهدة عالية ولا يدور حوله جدل ونقاش ومقارنات مع منافسيه، صدقني ما دار حوله من جدل يعني لي الكثير الكثير بل ويسعدني جداً.

هل أنت راضية عن تجربتك الكوميدية في العمل؟ وهل لازلت أنت وبطلة العمل شكران مرتجى بنفس وتيرة العطاء كما شاهدكما الناس قبل عدة سنوات في الجزء الأول؟

لايوجد رضا كامل عند الفنان الحقيقي، هناك انتقادات مني شخصياً على عملي ربما تجاوزت انتقادات البعض وقسوتهم، وربما لم يتحدثوا عنها ولم يروها في مقالاتهم وأحاديثهم، لكن بالعموم تعتمد مسألة الرضا على الهدف الأعلى من كل مشروع أقوم به وعندما يشاهد معارض وموال سوري في بلاد الغربة الحلقة الأخيرة من «دنيا» ثم يضحكان ويبكيان ويتعانقان، هذا بحد ذاته نجاح لي وللعمل أجزم بأنه استحقاق كبير لمشروعي كفنانة سورية أولاً وثانياً وثالثاً.

"باب الحارة"عمل له جماهيريته

هل كان قرارك صائباً في عدم المشاركة في مسلسل «باب الحارة» الموسم الماضي، خاصة أن العمل لم يلق النجاح المأمول منه عند عرضه، وما صحة ما تردد عن كون عدم مشاركتك تعود لخلافك مع مخرج العمل حول طبيعة الدور وتطوراته؟

لم أدعَ للمشاركة في مسلسل «باب الحارة»، ولو دعيت للمشاركة فيه كنت سأعدّ للمليون قبل أن أقرر المشاركة فيه، لأنه ليس من السهل أن أشارك في عمل اكتسح الدنيا ويكون حضوري فيه عابراً. «باب الحارة» حكاية ممتعة بشروطها، ولست بصدد تبني هذا العمل. وأنا لست أحد صنّاعه لكن لا نستطيع أن ننكر أنه عمل متابع وله جمهوره ومنتظروه في العالم العربي.

كفنانة لها رأي فني مستقل، كيف تلقيت ردود الفعل حول مسلسل «باب الحارة» في جزئه السابع؟ ومارأيك الشخصي فيه؟

لا تعليق لدي، وقلت رأيي بصراحة عن العمل في جوابي السابق. هو عمل له جماهيريته، وهو تجربة فنية قدمت ولازالت تقدم رضينا عنها أم لم نرض.

هل ستشاركين لو دعيت للعمل كغيرك من الفنانين السوريين في الدراما المصرية؟ ولماذا رفضت كل العروض التي جاءتك للعمل في مصر سابقاً؟

مصر؟ سأعمل في الصين وسأوافق على المشاركة بشرط أن أكون بالمكانة اللائقة بي فنياً ومادياً، ولما اعتذرت عن أكثر من عمل في مصر أو لبنان كان السبب الحقيقي لرفضي المشاركة أنني لم أجد فيما قدموه لي ما يليق بي ببساطة.

لفت نظري مسلسل "غداً نلتقي"

يقال إن أمل عرفة مزاجية وصعبة يتفادى الكثير من المخرجين التصادم معها أثناء العمل؟ هل هذا صحيح؟

(تضحك) من قال لك هذا الكلام من المخرجين؟ معلوماتي أن كل مخرج ممن عملت معهم يكون سعيداً بل فخوراً جداً بالتجربة معي ويكون حريصاً على أن نعمل معاً مجدداً، خاصة أنني أعمل بنفس الشراكة الفنية والإبداعية العالية، وهناك فئة أخرى من المخرجين ينتمون لنوع مختلف. فمن البديهي أن لا يرتاحوا للعمل معي.

هل لفت نظرك شيء من الأعمال الدرامية المنتجة هذا الموسم سواء السورية

أو العربية؟ وما هي توقعاتك لأهم الأعمال للموسم الحالي؟ من خلال متابعتك

هل تتوقعين موسماً درامياً سورياً مختلفاً ومميزاً هذا العام؟

لفت نظري مسلسل «غداً نلتقي» أعتبره من الأعمال الكاملة نصاً وتمثيلاً وإخراجاً، وأرفع للجميع القبعة، أما عن القادم فلايزال الوقت مبكراً عن الموسم القادم، إضافة لكوني شخصاً لا يحب التوقعات «تضحك» وأفضل العمل بصمت.

عائلتي

ماذا عن الطلاق الذي وقع بينك وبين زوجك الممثل عبد المنعم عمايري مؤخراً؟

نعم، لقد تم الطلاق بيني وبين عبد المنعم عمايري. وما يمكنني أن أقوله هنا إن ما جرى بيننا هو ما اتفقنا عليه وتوصلنا إليه بعد دراسة طويلة. المهم حالياً في حياتنا هو ابنتانا فهما أهم منا نحن الاثنين. وسنبقى صديقين. فعبد المنعم والد ابنتيّ. وأنا أحترمه وذكره بالسوء بالنسبة لي خط أحمر.

حدثينا عن علاقتك بطفلتيك سلمى ومريم؟ وهل تؤثر طبيعة عملك على علاقتك بعائلتك وكيف تشعرين وأنت بعيدة عنهم؟

علاقتي بسلمى ومريم لا أستطيع أن أؤطرها بعلاقة أم مع ابنتيها. بهذا أجزم أني من الممكن ألا أفيها حقها. هي علاقة كاملة ممزوجة بأم وصديقة وطباخة ورفيقة من نفس العمر ونمضي أوقات تسلية جميلة مع بعضنا البعض أيضاً. أعمارهما الآن بدأت تريحني من مسؤوليات معينة. لكنها بالتأكيد أضافت مسؤوليات أخرى من نوع آخر، وفي الوقت ذاته، منحتني المزيد من الوقت للاهتمام بعملي الذي زرعت مفهومه لدى سلمى ومريم بأنه يوازي المدرسة لديهما.

مشاركاتك الدائمة مع عبدالمنعم عمايري في أعماله الدرامية هل هي من باب التفاهم والتوافق الفني أم للرغبة بالتواجد مع بعض أم غير ذلك؟

مشاركاتي الفنية مع عبدالمنعم لا أجد أنها كثيرة كما تصفها، لكنني أقول إن عبدالمنعم شريك غني ولديه خيال عال فضلاً عن أنه نجم وممثل مهم في آن معاً، وهي معادلة صعبة التحقق.

بلدي

أمل عرفة الدمشقية كيف تصف حال بلدك سوريا اليوم؟

سوريا قوية رغم خوفي وانتظاري لوقف الدم والعنف على أرضنا إلا أن ثمة حدساً يخبرني أنها لن تضيع ولن تتحول إلى ذكرى، أرجو أن يكون حدساً وليس أملاً

أو حلماً.

أمل والغناء

تمتلكين صوتاً جميلاً ما سبب تعطل تجربتك الغنائية؟

الغناء مثل أي مشروع آخر إن لم تقدم له لن يقدم لك شيئاً، وأنا حقيقة لم أقدم له الاهتمام الكافي وذلك بمحض إرادتي ولم يأتِ عدم الاهتمام قسرياً.. لذلك، أنا متصالحة جداً مع هذا الموضوع وأعتبر الغناء نافذة أطلّ منها بين وقت وآخر فقط لاغير، لكنني أكون سعيدة عندما أغني أو أستمع إلى أغنية جميلة من أحد آخر.

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