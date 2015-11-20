أحلام عن تجربتها في تلفزيون الواقع: ما يهون عليّ أخليكم سنة من غير ما تشوفوني

مع إنتشار خبر وقف عرض برنامج "آراب آيدول"_ مع أن الفنانة نانسي عجرم أشارت إلى أنه سيعرض في بداية العام 2016 _ وجدت الفنانة أحلام أنها لا تستطيع أن تبتعد عن الناس لمدة سنة كاملة، لذا قررت أن يكون لها برنامجها الخاص الذي يعتمد أسلوب برنامج الواقع، أي أنها ستطل على طريقة كيم كاردشيان، وهذا ما يفسر خضوعها للكثير من عمليات التجميل هذه السنة.

أحلام، نقلت الخبر السعيد إلى الحلوميين من خلال التعليق بعبارة "ما يهون عليّ اخليكم سنة من غير ما تشوفوني"، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، على فيديو يتضمن مشاهد تعود بالصورة والصوت، لأحلام خلال إطلالات تلفزيونية سابقة، بطريقة تخدم فكرة البرنامج، مع تعليق لأحد مذيعي قناة دبي- المحطة التي ستعرض البرنامج-، يشير إلى أن البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي، مع أن هذا الكلام ليس دقيقاً، خصوصاً وأنه سبقتها محطات عربية أخرى إلى تجربة تلفزيون الواقع، مع المذيع البحريني خالد الشاعر وزوجته الفنانة السعودية اسيل عمران في برنامج "هي وهو"، ومع الممثلة ميساء مغربي في برنامج بعنوان "ميساء بلا حدود"، وأخيراً مع الفنانة سيرين عبد النور في برنامج "بلا حدود".

أحلام، التي إكتسبت شهرتها، من خلال إطلالتها التلفزيونية في برامج الهواة ومشاحناتها وخلافاتها مع زميلات وزملاء الوسط، وليس من خلال فنها، وجدت أان مصلحتها تقتضي أن يكون لها برنامج خاص بها، لكي تظل تحت الأضواء، وهذا ما يؤكد أن برنامج "آراب أيدول" توقف فعلاً أو أرجىء عرضه على الأقل، لأنه لا يمكن لأي محطة أن تقبل لأي فنان يطل عبر شاشتها من خلال برنامج يمتد لأشهر عدة، أن يطل عبر برنامج آخر وعلى محطة منافسة، خصوصاً وأنه محطة "دبي" بدأت بالترويج لبرنامج أحلام.

أحلام التي تسعى لأن ستكون كيم كاردشيان عربية، ربما تنجح في إثارة الجدل حولها، ولكنها لن تنجح بأن تكون مثلها، خصوصاً وأن كيم كاردشيان تكشف في برنامجها الأشهر في العالم أسرار حياتها اليومية، الحميمة وغير الحميمة، إلا إذا كانت أسرار أحلام، تنحصر باستعراض مجوهراتها وقصرها الفخم وطائرتها الخاصة، خصوصاً وأنه يعرف عنها ميلها إلى استعراض ما تملكه.

ومن البديهي أن يتضمن البرنامج، في جانب منه، تفاصيل تتعلق بحياتها العائلية_ ليس معروفاً ما إذا كانت ستتحفظ على إطلالة ابنتها_ والمهنية، كأسفارها وحفلاتها الغنائية وإطلالاتها التلفزيونية، كما من المتوقع أن يكون لـ"الحلوميين" حصة فيه، وكذلك لخبراء التجميل والشعر والمصممين الذين تتعامل معهم، وربما تعرفنا أحلام أيضاً في البرنامج عن هوايتها الثانية وهي الطهي.