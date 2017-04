نتائج Latin Grammy Awards و Will Smith يعلن عودته إلى الغناء

فازت Natalia Lafourcade ليل البارحة الخميس بحصّة الأسد في حفل توزيع Latin Grammy Awards 2015، فكانت النتيجة أكثر من جيدة بالنسبة إلى مغنية الروك المكسيكية، التي ربحت 4 جوائز من أصل خمسة ترشيحات عن ألبومها Hasta la Raiz. لكن Natalia صاحبة الألبوم ذي الرقم القياسي خسرت أمام جائزة ألبوم العام، التي ذهبت إلى الفنان الدومينيكاني Juan Luis عن ألبومه Todo Tiene su Hora .

قُدّمت أكبر ليلة موسيقية لاتينية في هذا العام، باللغتين الإسبانية والإنجليزية، ضمن أجواء مزجت بين إيقاعات الحضارتين. وكان لافتاً حضور النجم الأمريكي Will Smith وزوجته Jada Smith الحفل، حيث غنى Smith أغنية Fiesta مع Bomba Estereo، بعدما ابتعد عن الغناء لمدة 10 سنوات. وقد أعلن أنه يخطط للعودة إلى الغناء قريباً ضمن جولة فنية مع DJ Jazzy Jeff.

لائحة الفائزين :

Album Of The Year: Juan Luis Guerra, Todo Tiene Su Hora

Record Of The Year: Natalia Lafourcade, "Hasta La Raíz"

Song Of The Year: Natalia Lafourcade, "Hasta La Raíz"

Best New Artist: Monsieur Periné

Best Pop/Rock Album: Maña, Cama Incendiada

Best Urban Music Album: Tego Calderón, El Que Sabe, Sabe

Best Banda Album: Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Mi Vicio Más Grande

Best Contemporary Pop Vocal Album: Alejandro Sanz, Sirope

Best Urban Song: J Balvin, "Ay Vamos"