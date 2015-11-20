Porsche عن حادثة Paul Walker: السرعة وإساءة الإستعمال سبب الوفاة

أعلنت شركة Porsche الألمانية لصناعة السيارات أن الممثل الأمريكي الراحل Paul Walker هو المسؤول الوحيد عن وفاته في حادث تحطم سيارته، من طراز 2005 Carrera GT، الذي وقع في عام 2013.

وجاء هذا الردّ بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ميدو، ابنة النجم ضد الشركة في سبتمبر/ أيلول الماضي، متهمة إياها بالتقصير في عوامل الأمان.

لكن Porsche قالت إن الممثل تحمّل عن علم كافة التبعات المترتبة على السفر بالسيارة. وأضافت في مذكرة قانونية قدّمتها الأسبوع الماضي أن Paul ، نجم سلسلة أفلام Fast and Furious، كان قائداً ماهراً لسيارة 2005 Carrera GT"، لكن سيارته بالذات كانت قد أسيء استعمالها وتمّ تغيير بعض أجزائها، وأُصلحت بطريقة غير صحيحة، بعد أن سلّمته إياها الشركة مطابقة لأحدث المواصفات.

وفي ردّ على دفاع Porsche، قال ممثلٌ لـMeadow لموقع TMZ إنه من المؤسف للغاية أن تحاول الشركة التنصّل من مسؤوليتها، عبر إلقاء اللوم على الضحيّة لجلوسه في مقعد المسافر في السيارة Carrera GT. وأضاف الردّ أن السيارة لم تصمّم لحماية ركابها، إذا تمّ التصادم في طريق مستقيمة وخالية وجافة في وضح النهار، وكانت على سرعة أقلّ كثيراً من الإمكانيات المعلنة للسيارة، بالإضافة إلى أن حزام الأمان الخاص بالسائق كان معيباً.

يذكر أن سيارة Porsche الذي توفي فيها Paul Walker كان يقودها Roger Rodas صديق Walker بسرعة 151 كليومتراً في الساعة، في منطقة يسمح فيها بالقيادة بسرعة 45 كيلومتراً في الساعة فقط، حين اصطدمت بعمود إنارة، ما أدّى إلى وفاة السائقين.

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