كاظم الساهر سفيراً إقليمياً لليونيسف: سأوصل معاناة أطفالنا إلى العالم

بيروت_ سيدتي نت

قامت منظمة اليونيسف بتعيين الفنان كاظم الساهر سفيراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيعمل الساهر من خلال منصبه كسفيراً اقليمياً لليونيسف على تعزيز حقوق الطفل و سيركز بشكل خاص على الأطفال الذين يعيشون في النزاعات.

وفي بيان لها، قالت منظّمة اليونيسف "نحن في غاية السرور لانضمام كاظم الساهر إلينا في اليونيسف، خاصة و أن تعيينه هذا جاء في وقت حاسم. فهو سيقدم صوته نيابةً عن ملايين الأطفال بما فيهم أولئك المتأثرين بالنزاعات والحروب" يقول الدكتور بيتر سلامة، مدير اليونيسف الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولدى توقيعه كتاب التعيين، قال السيد كاظم الساهر: "ما يمر به أطفال المنطقة مريع، وأنا أتطلع لاداء دوري مع اليونيسف من اجل إلقاء الضوء على معاناة الأطفال والعمل على تعزيز جهود المناصرة لتقديم المساعدة التي هم في امَس الحاجة اليها".

هذا وتقدر اليونيسف أن حوالي 14 مليون طفل في المنطقة لا يستطيعون الذهاب الى المدرسة بسبب العنف والنزوح والحروب. وأن هناك أكثر من 19 مليون طفل بحاجة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة للأزمات الدائرة في العراق وسوريا واليمن.

كاظم الساهر الفنان العربي الاسطورة الذي باعت البوماته أكثر من 100 مليون نسخة منذ أن بدأ مسيرته الفنية في نهاية الثمانينيات.

وقد شغل الساهر منصب سفير اليونيسف في العراق في الفترة ما بين 2011 - 2012.

وفي أول تعليق له على المنصب، قال الساهر "سأعمل من خلال منصبي الجديد على إيصال معاناة أطفالنا إلى العالم".