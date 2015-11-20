سمير صفير: كمية الحزن التي بداخلي أعاقت أحاسيسي الفنية

في سلسلة تغريدات، كتب الملحن سمير صفير عن رأيه في الأزمات التي يتعرّض لها العالم العربي، معترفاً بأن كل هذه المآسي أعاقت أحاسيسه الفنية، في إشارة غير مباشرة إلى سبب عدم تقديمه ألحاناً جديدة منذ مدّة.

فقد كتب صفير "كلما كثرت صفقات السلاح كلما ازدادت الحروب ... لو أنّ الدول وزعت أموال صفقات السلاح على شعوبها لكان الكون ينعم بالسلام ".

وأضاف "إن ما وصلنا اليه من اجرام وعدم استقرار على هذه الارض هناك من يخطط له ". وختم قائلاً "إن كمية الحزن التي بداخلي وسببها ما يجري من إجرام وقتل وتدمير للإنسانية أعاقت أحاسيسي الفنية" .