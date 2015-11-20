بعد إهانتها العرب الممثلة التركية أوزجي أوزبرنجي تعتذر

أغضبت الممثلة التركية أوزجي أوزبرنجي بطلة مسلسل "العشق مجدداً" متابعيها العرب، بعد أن شاركت صورة على حسابها الخاص على "إنستغرام" تضمّنت الكثير من الإساءة إلى العرب.

وجاء في الصورة تعليقاً على دعوة أطلقها ناشطون أتراك لمقاطعة البضائع العربية "نحن نريد مقاطعة المنتجات العربية لكنهم ﻻ ينتجون شيئاً".

الصورة حظيت بموجة هجوم شنّها ناشطون عرب على أوزجي، حيث كتبوا تعليقات بالعربية والإنكليزية هاجموها فيها متهمين إياها بالعنصريّة.

وقد علّقت أوزجي على الهجوم قائلة "وصلني أن إعجابي بهذه الصورة على حسابي على إنستغرام" جعل العرب يشعرون بالإهانة، والبعض اتهمني بالعنصرية، لذا سأرد على كل من وجّه إليّ هذا الاتهام بالقول إنك لو عرفتني ستتأكّد تماماً أنّ هذه الفكرة خاطئة".

وأضافت "أنا لا أعارض سوى الاستبداد والظلم حول العالم بكلماتي وتصرفاتي، كما أنّي شخص ساخر وكوميدي ولم أؤذ أحداً بسخريتي يوماً، لذا لن أقاطع أي جنسية أو أي دولة، فقط أعجبت بالصورة لأنها ساخرة".

وردّت الحملة المهاجمة إلى نقص الفكاهة والضحك والحب وأنهت قائلة "أعتذر عن الإزعاج الذي تسبّبت به وسوء الفهم".

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