إصابة عشرات الشباب الفلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة

أُصيب عشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت، ظهر الجمعة، في مدن الضفة الغربية ومناطق عدة حدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.

ففي الخليل أصيب 12 شخصًا بالرصاص الحي، كما أصيب 8 أشخاص آخرين في رام الله، بالإضافة إلى 3 إصابات بالرصاص المعدني، -حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وقال الطبيب أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: “أصيب 14 مواطنًا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات في القطاع”.

وأوضح القدرة أن عشرات المتظاهرين، أصيبوا أيضًا بالاختناق نتيجة لقنابل الغاز المسيل للدموع التي يطلقها الجيش.