شويجو: المقاتلات الروسية قتلت 600 من المعارضة السورية بصواريخ كروز

>نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجى شويجو قوله اليوم الجمعة إن أكثر من 600 من مقاتلى المعارضة السورية قتلوا فى ضربة بصواريخ كروز أصابت هدفا فى محافظة دير الزور.

ولم يتضح متى نفذت هذه الغارة الصاروخية. وأضاف شويجو أن روسيا ضاعفت عدد مقاتلاتها التى تشارك فى العملية بسوريا إلى 69.

وفى بيان منفصل قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى جون كيرى تحدثا هاتفيا لمناقشة الحاجة لجهود مشتركة للتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والحاجة لمباحثات بين دمشق والمعارضة.

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