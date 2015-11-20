محافظة القاهرة توفر منازل بديلة لسكان عقار تم إخلاؤه قبل انهياره في الخليفة

قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، توفير وحدات سكنية لـ 11 أسرة تم إجلاؤهم من العقار رقم 3 شارع عطفة المرستان، متفرع من شارع المحجر بالخليفة، لخطورته الداهمة، وقبل انهياره.

يتكون العقار من دور أرضي مكون من عدة غرف مستقلة وغرف خشبية مقامة بأعلى السطح منذ عشرات السنين، -حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وكان اللواء سيد نصر، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، قد تفقد الموقع وتلاحظ له خطورة المبنى، فأصدر تعليماته بضرورة سرعة إخلاء العقار واستضافة السكان في أحد مراكز الشباب القريبة للحفاظ على أرواحهم لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية لتوفير المساكن الآمنة لهم.

وبعرض التقرير على المحافظ أصدر تعليماته بسرعة تدبير وحدات سكنية لكافة الأسر طبقا للحصر الرسمى بمعرفة أجهزة الحى والشرطة وسرعة تسليمهم المساكن البديلة والتنبيه على الحى باتخاذ الإجراءات الأزمة لتأمين العقار لحين هدمه لخطورته على المارة بالطريق العام.