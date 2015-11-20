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محافظ القاهرة يطالب المرشحين بعدم خرق الصمت الانتخابي

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محافظ القاهرة يطالب المرشحين بعدم خرق الصمت الانتخابي محافظ القاهرة يطالب المرشحين بعدم خرق الصمت الانتخابي

الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة

طالب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، المرشحين بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابى تطبيق لقرارات الجنة العليا للانتخابات، حيث إن محافظة القاهرة هى من أكبر المحافظات التى تشهد صراعًا بين المرشحين باعتبارها العاصمة ومحط أنظار الجميع وصاحبة النصيب الأكبر فى عدد مقاعد البرلمان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتنافس بالقاهرة 536 مرشحًا فرديًا فى 24 دائرة على 49 مقعدًا فى البرلمان، فيما بتنافس 4 قوائم، حيث تعد محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التى يتنافس فيها المرشحون الحزبيون الذين يخوضون المنافسة فى كل الدوائر، -حسبما ذكرت «وكالة انباء الشرق الاوسط».

وفى إطار هذا التنافس الشديد ناشد محافظ القاهرة جميع المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة بمختلف الدوائر الانتخابية بضرورة الالتزام بالقانون وعدم محاولة خرق فترة الصمت الانتخابى والمقرر لها يوم الجمعة والسبت.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة استعدت بشكل كامل لبدء عملية الاقتراع والتنسيق الكامل لتأمين المقار الانتخابية بين الجيش والشرطة لتخرج الانتخابات في أفضل شكل لنصدر للعالم صورة إيجابية عن .

 

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