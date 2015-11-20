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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب شمالاً نهارا قد يصاحبها بعض الأمطار الخفيفة صباحا مع إنخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

الرياح .. شمالية غربية / 25 - 35/40  كم/ساعة بوجه عام تصل 50 كم/ساعة فوق البحر.


>   البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 56 دقيقة صباحا وعند الساعة الثامنة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية و 35 دقيقة ظهرا .


>                              درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    27      18              85       35 .
> دبي                        27     20               80       30 .
> الشارقة                   27     15                85       30.
> عجمان                    28    15                80       25.
> أم القيوين                28     14                85       25 .
> رأس الخيمة              28    14                70       25 .
> الفجيرة                   35    24                 75       45.
> العين                     28     16                70       25 .
> ليوا                       29     14               85        30 .
> الرويس                  26     16               75        25 .
> السلع                    26     16                80       25.
> دلما                      26     20                70       45 .
> طنب الصغرى          25      20                70      40 .
> طنب الكبرى            25      20               70       40 .
> أبوموسى               25      20                75      40.
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