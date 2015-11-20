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بعد اعتصامه لأسبوعين داخل جريدة التحرير.. الصحفيون يتضامنون مع زميلهم كارم محمود

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بعد اعتصامه لأسبوعين داخل جريدة التحرير.. الصحفيون يتضامنون مع زميلهم كارم محمود بعد اعتصامه لأسبوعين داخل جريدة التحرير.. الصحفيون يتضامنون مع زميلهم كارم محمود

الصحفي كارم محمود – أرشيفية

قررعدد كبير من الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تنظيم يوم للتضامن مع الزميل كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمعتصم بمقر جريدة «التحرير» منذ أسبوعين، تخللهما إضرابه عن الطعام، للمطالبة بتسوية قانونية وعادلة، بعد إغلاق الجريدة منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

يتوافد الصحفيون المتضامنون على مقر جريدة «التحرير» بالمهندسين، اعتبارًا من الحادية عشرة صباح غدًا السبت، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

و قال كارم محمود في تصريح لـ «ONA»، إن هناك اتصالات مستمرة مع إدارة الجريدة لتسوية الموضوع، مضيفًا أنه يأمل في تنفيذ إدارة الجريدة لوعودها بتسوية عادلة، حتى لا يضطر إلي تصعيد موقفه الاحتجاجي.

وعلمت  «ONA»، أن نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى صحفيين آخرين من خارج المجلس، يكثفون جهودهم مع إدارة جريدة «التحرير» لإنهاء أزمة التسويات المعلقة في الجريدة، وبالتالي إقناع الزميل كارم محمود بفض اعتصامه.

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