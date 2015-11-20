"مرور أبوظبي" تعلن ضوابط تزيين المركبات في اليوم الوطني الـ44

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ضوابط تزيين المركبات، خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بما يعزز من عمق معاني هذه المناسبة الوطنية للاحتفال بروح ايجابية من خلال الالتزام بقانون السير والمرور وضوابط التزيين.

وأشار العميد خليفة محمد الخييلي، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إلى تطبيق خطة مرورية شاملة تحت شعار "لنحتفل ونبتهج بروح الاتحاد من دون مخالفات" وتقضي بتكثيف الرقابة على الطرق كافة، والاماكن التي تشهد الاحتفالات بكل من أبوظبي والعين والغربية، ومتابعة حركة السير والمرور من خلال الكاميرات والرادارات المنتشرة على جميع الطرق، وداخل الانفاق لرصد أي تجاوزات ، بجانب الرقابة المشددة من خلال الدوريات الشرطية لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

وقال الخييلي إن الضوابط ، تتمثل في عدم تغيير لون المركبة أو وضع الملصقات وكتابة الكلمات التي تخدش الحياء؛ إضافة إلى عدم تحميل المركبة اكبر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم تثبيت سارية خلفية للعلم، وتجنب استخدام أنواع الرش "اسبريه"، والنزول من المركبات على الطرق العامة.

وتشمل الضوابط أيضاً عدم عرقلة حركة السير ، والوقوف على الطرق الفرعية والرئيسة ، ومواقف الحافلات ، وسيارات الأجرة، وعدم تزويد المركبات بمواد الضجيج أو إدخال إضافات في هيكل المحرك، منوهاً بعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي أو زجاج السائق ، وعدم تغيير لون المركبة.

وأوضح الخييلي ان فترة السماح المخصصة لتزيين المركبات تمتد من 22 نوفمبر الجاري الى6 ديسمبر المقبل، داعياً الاسر و شرائح المجتمع كافة الى المساهمة في رفع مستوى الثقافة المرورية للحد من كافة السلوكيات التي لا تتوافق مع روح الاتحاد، والتي تشمل الاستعراضات بالمركبات ، والقيادة بطيش وتجاوز كتف الطريق، والإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من المخالفات الأخرى ، حتى نسهم باحتفال حضاري بمناسبة غالية على قلوبنا في جو من الفرحة في بيئة واجواء آمنه .

وناشد السائقين التحلي بروح الاتحاد وعدم التسبب في الفوضى والإزعاج والتعاون الإيجابي؛ بما يمكّن من الاحتفال بأجواء مبهجة وفرحة غامرة مع الالتزام بقانون السير والمرور وتعليمات الدوريات المرورية.

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