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بالصور.. إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى فى مواجهات بقطاع غزة

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بالصور.. إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى فى مواجهات بقطاع غزة بالصور.. إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى فى مواجهات بقطاع غزة
أصيب 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى فى مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة فى عدة مناطق حدودية بين قطاع غزة واسرائيل، على ما افادت مصادر طبية.

وقال الطبيب اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة "اصيب 14 مواطنا بالرصاص الحى الذى اطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلى فى المواجهات فى القطاع".

واشار الى ان من بين المصابين "8 اصيبوا فى المواجهات شرق الشجاعية (قرب منطقة نحال عوز العسكرية الاسرائيلية)" شرق مدينة غزة و"اصيب اثنان قرب معبر بيت حانون (ايريز) فى شمال القطاع واثنان أصيبا فى المواجهات شرق خان يونس (جنوب القطاع) اضافة الى اثنين اصيبا شرق مخيم البريج (وسط القطاع)" موضحا ان بين المصابين "حالة خطرة جدا".

وذكر مسعفون ان "المصور الصحفى الحر على عاشور اصيب برصاصة فى القدم فى المواجهات شرق البريج".

واوضح القدرة ان عشرات المتظاهرين اصيبوا ايضا بالاختناق نتيجة لقنابل الغاز المسيل للدموع التى يطلقها الجيش.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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