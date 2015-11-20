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الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يصيب 39 مواطنا خلال مواجهات اليوم

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يصيب 39 مواطنا خلال مواجهات اليوم الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يصيب 39 مواطنا خلال مواجهات اليوم

>قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية، اليوم /الجمعة/ أسفرت عن إصابة 36 مواطنا فلسطينيا.

وذكرت الوزارة -فى بيان صحفي- أن 33 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إلى جانب حالات اختناق، خلال المواجهات التى عمت معظم المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن 12 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحى فى الأجزاء السفلية من أجسادهم بالخليل، إلى جانب حالات اختناق. وفى قلقيلية أصيب شاب بالرصاص الحى فى أطرافه السفلية.
>وذكر البيان أن قطاع غزة شهد إصابة 11 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم شاب وصفت إصابته بالخطيرة، وآخر أصيب بقنبلة غاز فى يده.

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مصر 365