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تقرير بلجيكي - تريزيجيه لم يقلع عن عادته.. ' سيلفي ' جديد في المرحاض!

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تقرير بلجيكي - تريزيجيه لم يقلع عن عادته.. ' سيلفي ' جديد في المرحاض! تقرير بلجيكي - تريزيجيه لم يقلع عن عادته.. ' سيلفي ' جديد في المرحاض!

سخر موقع فويتبالفليتسن البلجيكي من النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب أندرلخت بعد التقاطه لصور السيلفي مرارا وتكرارا في أماكن غريبة.

وذكر الموقع أن لاعب الأهلي السابق لم يتعظ من المشكلة التي تسبب فيها من قبل حين مسح وجوه النساء من إحدى الصور التي نشرها على حسابه بموقع إنستجرام.

ونشر الموقع السيلفي الأخير لتريزيجيه والذي التقطه في المرحاض!

وقال الموقع إن "سيلفي" اللاعب المصري الجديد جاء بعد تصويره لنفسه في المصعد.

ويغيب تريزيجيه عن الملعب بعد إصابته في الكتف التي تعرض لها خلال معسكر منتخب في الإمارات الشهر الماضي.

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