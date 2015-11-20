في_الكلاسيكو - ماركا تكشف أيهما يفضل المصريون.. رونالدو أم ميسي؟

قبل سويعات قليلة من كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة وكعادة وسائل الإعلام العالمية أجريت مقارنة جديدة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

هذه المرة كانت أيهما يبحث عنه الجمهور أكثر عبر محرك جوجل.

وقامت صحيفة ماركا بعمل هذا التقرير وأوضحت نسبة اللاعبين في كل بلد على حدة.

وكشف التقرير أن المصريين يميلون أكثر إلى نجم ريال مدريد فبلغت نسبة البحث عنه 56% مقابل 44% لأيقونة برشلونة.

ويتفوق رونالدو أيضا على ميسي إجمالا في جميع دول العالم فتبلغ نسبة البحث عنه 55% مقابل 45% للأرجنتيني.

ويتفوق ميسي فقط على الدولي البرتغالي في قارة إفريقيا التي يسانده فيها من دول الشمال ليبيا فقط.

تستطيع رؤية التقرير ومعرفة نسبة كل دولة من خلال الوقوف عليها في الخريطة من هنا.

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