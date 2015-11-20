أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو - ماركا تكشف أيهما يفضل المصريون.. رونالدو أم ميسي؟

Google+ Print
#في_الكلاسيكو - ماركا تكشف أيهما يفضل المصريون.. رونالدو أم ميسي؟ #في_الكلاسيكو - ماركا تكشف أيهما يفضل المصريون.. رونالدو أم ميسي؟

قبل سويعات قليلة من كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة وكعادة وسائل الإعلام العالمية أجريت مقارنة جديدة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

هذه المرة كانت أيهما يبحث عنه الجمهور أكثر عبر محرك جوجل.

وقامت صحيفة ماركا بعمل هذا التقرير وأوضحت نسبة اللاعبين في كل بلد على حدة.

وكشف التقرير أن المصريين يميلون أكثر إلى نجم ريال مدريد فبلغت نسبة البحث عنه 56% مقابل 44% لأيقونة برشلونة.

ويتفوق رونالدو أيضا على ميسي إجمالا في جميع دول العالم فتبلغ نسبة البحث عنه 55% مقابل 45% للأرجنتيني.

ويتفوق ميسي فقط على الدولي البرتغالي في قارة إفريقيا التي يسانده فيها من دول الشمال ليبيا فقط.

تستطيع رؤية التقرير ومعرفة نسبة كل دولة من خلال الوقوف عليها في الخريطة من هنا.

فقط لعملاء فودافون ،،تابع لحظة بلحظة كلاسيكو الكرةالاسبانية (ريال مدريد وبرشلونة) للمتابعة من خلال خدمة ريال مدريد ابعت 120 ل 1010

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج