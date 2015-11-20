أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري يجيب لـ في الجول: ماذا ينقص رمضان صبحي وصالح جمعة

Google+ Print
البدري يجيب لـ في الجول: ماذا ينقص رمضان صبحي وصالح جمعة البدري يجيب لـ في الجول: ماذا ينقص رمضان صبحي وصالح جمعة

ثنائي شاب، أحدهما فرض نفسه على تشكيل الأهلي في سن الـ17 فقط أما الآخر فهو وصل للمنتخب الأول وشارك في الأوليمبياد قبل أن يتم 20 سنة.

رمضان صبحي وصالح جمعة لاعبا الأهلي ومنتخب الأوليمبي هما اثنين من الركائز الأساسية لفريق حسام البدري والذي يستعد لخوض كأس إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

لكن ماذا ينقص هذا الثنائي ليصبحا من نجوم الكرة المصرية والإفريقية ربما؟ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يجيب لـFilGoal.com عن هذا السؤال.

ويقول "رمضان لاعب مميز ومتنوع، يجيد اللعب في أكثر من مركز وأستطيع أن أشركه أينما أردت.. لكن يريد دائما أن تمنحه الاستقرار والتوازن لأطول فترة ممكنة في الملعب".

وأضاف "بالنسبة لصالح جمعة سيكون لاعبا إيجابيا جدا عندما يتخلص من حب الاحتفاظ بالكرة والاعتماد على الكرات الطولية فقط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج