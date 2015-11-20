البدري يجيب لـ في الجول: ماذا ينقص رمضان صبحي وصالح جمعة

ثنائي شاب، أحدهما فرض نفسه على تشكيل الأهلي في سن الـ17 فقط أما الآخر فهو وصل للمنتخب الأول وشارك في الأوليمبياد قبل أن يتم 20 سنة.

رمضان صبحي وصالح جمعة لاعبا الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي هما اثنين من الركائز الأساسية لفريق حسام البدري والذي يستعد لخوض كأس إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

لكن ماذا ينقص هذا الثنائي ليصبحا من نجوم الكرة المصرية والإفريقية ربما؟ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يجيب لـFilGoal.com عن هذا السؤال.

ويقول "رمضان لاعب مميز ومتنوع، يجيد اللعب في أكثر من مركز وأستطيع أن أشركه أينما أردت.. لكن يريد دائما أن تمنحه الاستقرار والتوازن لأطول فترة ممكنة في الملعب".

وأضاف "بالنسبة لصالح جمعة سيكون لاعبا إيجابيا جدا عندما يتخلص من حب الاحتفاظ بالكرة والاعتماد على الكرات الطولية فقط".