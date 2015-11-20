صحيفة بريطانية: مقاتلو "داعش" يتعاطون الكوكايين للقتال لساعات أطول

>ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن مقاتلى "داعش" يستخدمون عقارات رخيصة سهلة الصنع مثل الكوكايين لتجعلهم يقاتلون لساعات مع القليل من النوم أو الأكل.

وذكرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة أن هناك دلائل تشير إلى أن منفذى هجمات باريس الجمعة الماضية كانو تحت تأثير مخدر الذى ينتجه خبراء "داعش" الكيميائيين ويبيعونه فى سوريا والشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصنيع نسخة مطابقة من كبتاجون، الاسم التجارى للدواء الألمانى المحظورة حاليا الذى كان مصمم لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ويتداول منذ سنوات فى الشرق الأوسط.

وعند تناول جرعات أعلى تزداد حالة العداء للمتعاطى ويعيش حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، ونوبات ذهانية أوعصبية شديدة. وعند تناول جرعات كبيرة يمكن أن يعانى المتعاطى من قصور فى القلب أو نزيف فى الدماغ يليه الموت.

وقد أنتج كبتاجون لأول مرة فى ستينات القرن الماضى لعلاج أمراض مثل فرط النشاط، والاكتئاب، ولكن تم منعه من قبل معظم البلدان فى الثمانينات لكونه يسبب الإدمان جدا.

وتواصلت التجارة السرية للمخدر فى الازدهار على مر السنين، ويستخدمه المقاتلون التابعون لداعش لمساعدتهم على البقاء فى حالة تأهب وعلى أقدامهم لعدة أيام خلال معارك طويلة..وقال الطبيب النفسى اللبنانى رمزى حداد، كبتاجون يعمل "كمنبه يشعرك بنشوة".

ويعتقد أن المخدرات أصبحت مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لجميع المشاركين فى الصراع السوري. فالمكونات وأساليب الإنتاج رخيصة، ويباع قرص كبتاجون بمبلغ 20 دولارا فى السوق السوداء.. ويستخدم مقاتلو داعش والمناهضين للأسد على حد سواء العائدات من الاتجار فى هذه العقاقير لشراء الأسلحة.

ولكن الأمر لم يتوقف على إدمان مقاتلى "داعش" أو المناهضين للأسد للكبتاجون. فإن الاستهلاك بين المدنيين أيضا فى زيادة فى محاولتهم التعامل مع الصراع الدموى الذى قتل حتى الآن 200 ألف شخص وتسبب فى فرار الملايين من منازلهم.

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