فصل طالب اعتدى على موجه ومدرس لغة إنجليزية بمدرسة تمى الأمديد بالدقهلية

صرح أحمد فكرى مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه تم فصل الطالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة تمى الأمديد الثانوية التابعة لإدارة تمى الأمديد التعليمية فصلا نهائيا، لقيامه بالاعتداء على كل من موجه اللغة الإنجليزية المتابع للمدرسة، ومدرس اللغة الإنجليزية أثناء تواجدهما بالمدرسة، مما أسفر عن إصابة رأس معلم اللغة الإنجليزية، وتم نقله لمستشفى تمى الأمديد التعليمية.

وأشار فكرى فى بيان اليوم إلى أنه تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة وعقد مجلس إدارة المدرسة الذى اتخذ قرار فصل الطالب نهائيا، موضحاً أنه قد توجه الوفد المكلف بزيارة المعلم بالمستشفى برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وبرفقته لجنة التحرك السريع ورئيس مجلس الأمناء للاطمئنان على حالته الصحية.