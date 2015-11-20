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صدى البلد تتعاقد على شراء برامج جديدة في «عيد ميلاد بثها»

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صدى البلد تتعاقد على شراء برامج جديدة في «عيد ميلاد بثها» صدى البلد تتعاقد على شراء برامج جديدة في «عيد ميلاد بثها»

برامج صدى البلد

كتبت: إنجي لطفي

تعاقدت فضائية «صدى البلد» على شراء مجموعة من البرامج والمسلسلات بمناسبة احتفالها بعيد ميلاد بث القناة، حيث من المقرر أن تطلق بث مجموعة من البرامج في الخريطة التي تعاقدت عليها مثل: عرض المواسم الثلاثة من برنامج «على شاطئ بحر الهواء» وهو برنامج فيه مجموعة من المشاهير يلتقون بمحبيهم في أماكن مختلفة، وعرض الموسم الثامن والتاسع والعاشر من برنامج  «خواطر»،  وهو برنامج اجتماعي هادف من تقديم أحمد شقيري، وأيضاً برنامج «عالم السرعة» والذي تم عقد شراكة بين صدى البلد ودويتش فيله «القناة الألمانية» لبثه علي شاشة صدى البلد.

ويأتي التعاقد على شراء البرامج السابق الإشارة إليها بهدف تطوير محتوى الشاشة والعمل علي تطوير وتنوع وإثراء الشاشة لتلبية الرغبات المختلفه لكافة الأعمار على الشاشة، وفي محاولة لجذب انتباه المشاهدين في إطار المحافظة على الترتيب بين القنوات.

ويجري الآن التعاقد مع عدد من البرامج والمسلسلات الدرامية لعرضها علي الخريطة البرامجية الجديدة والمقرر لها مطلع شهر ديسمبر المقبل.

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