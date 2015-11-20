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وزير الخارجية يبدأ غدًا جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان

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وزير الخارجية يبدأ غدًا جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان وزير الخارجية يبدأ غدًا جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان

وزير الخارجية سامح شكري

يبدأ سامح شكري وزير الخارجية، مساء غد السبت، جولة آسيوية تشمل كل من كوريا الجنوبية واليابان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية مع البلدين، والإعداد لزيارات قادمة لرئيس الجمهورية إلى البلدين.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن جولة وزير الخارجية ستستمر لقرابة الأسبوع، وستبدأ بكوريا الجنوبية، ويلتقي في «سول» عددًا من المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل اتحاد الصناعات الكوري، والاتحاد الكوري للتجارة الدولية، والوكالة الكورية للترويج والاستثمار، والاتحاد الكوري للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويلتقي وزير الخارجية مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، ورئيس شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، ورئيس شركة سامسونج للالكترونيات. وعلى صعيد اللقاءات السياسية، سوف يلتقي شكري مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري، ووزير خارجية كوريا، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الكورية.

وأضاف أنه خلال الجولة، يلتقي وزير الخارجية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، بالإضافة إلى محاضرة يلقيها السيد وزير الخارجية في المعهد الياباني للشئون الدولية، ولقاءات سياسية رفيعة المستوى مع رئيس مجلس النواب الياباني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وأشار المتحدث إلى أن أهم أهداف الجولة الآسيوية لوزير الخارجية يتمثل في استعراض التطورات الداخلية التي تمر بها ، ما في ذلك التطورات السياسية المرتبطة بتنفيذ خارطة الطريق، وجهود مكافحة الإرهاب، وبرامج التطوير الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بهدف بناء تكتيل داعم لمصر دولياً، ودعم برامج التطوير والتحديث الاقتصادي والتنموي في البلاد، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وطرح الرؤية المصرية لكيفية تجاوز الازمات ودعم الاستقرار في المنطقة.

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