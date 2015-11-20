ضبط ورشة تصنيع سلاح أثناء القبض على عاطل أطلق النار على ملهى ليلى بالهرم

أطلق عاطل النار على ملهى ليلى بشارع الهرم وأثار حالة من الذعر بسبب منعه من الدخول ثم فر هاربًا، وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان هروبه وأثناء ضبطه خلال تواجده بورشة نجارة خاصة به وشقيقه تبين أنه يقوم بتصنيع الأسلحة النارية بها، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتصنيعه الأسلحة النارية، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد بإطلاق أحد الأشخاص النار على ملهى ليلى بشارع الهرم، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن "ك.م"، وشهرته "فسيخة"، أطلق الأعيرة النارية من فرد خرطوش على الملهى بسبب منع "البودى جارد" له من الدخول لإثارته الشغب سابقًا، كما أطلق الأعيرة النارية على سيارة تاكسى تصادف تواجدها أمام الملهى وأحدث بها تلفيات وفر هاربًا.

ومن خلال تكثيف التحريات توصل النقيب كريم صفائى، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى مكان هروب المتهم، وبإعداد كمين له تم ضبطه أثناء تواجده بورشة نجارة يملكها وشقيقه وعثر بحوزته على السلاح النارى المستخدم فى إطلاق النار على الملهى الليلى.

وأثناء القبض على المتهم تبين أنه يقوم بتصنيع الأسلحة النارية داخل الورشة، وتم العثور على أدوات التصنيع وأسلحة بيضاء، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.