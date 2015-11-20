فكهانى ينهى حياة آخر بـ 3 طعنات بسبب رفضه إعادة أموال اقترضها بالمطرية

أنهى فكهانى بمنطقة المطرية حياة، زميله، بعد أن سدد له 3 طعنات نافذة أودت بحياته، إثر مشاجرة بينهما بسبب رفض المجنى عليه رد مبلغ مالى كان قد اقترضه منه، وهو ما دفع المتهم لإخراج سلاح أبيض والاعتداء عليه مما أسفر عن وفاته فى الحال ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم بهاد على رئيس مباحث قسم شرطة المطرية ، إخطارا من مستشفى المطرية العام ، باستقبالها "بدر ع ص " 37 سنة ، فكهانى ، الذى توفى إثر إصابته بـ 3 طعنات نافذة بالبطن والصدر.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم ، ومن خلال الفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و"كريم ر ح" 20 سنة ، فكهانى ، فتم استهدافه وضبطه وبحوزته سلاحا أبيض عبارة عن "مطواة" مستخدمة فى ارتكاب الجريمة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب سابقة اقتراض المجنى عليه مبلغ مالى وعندما طالبه برده فوجئ به يمتنع عن رده، وهو ما تسبب فى مشاجرة بينهما قام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التى أودت بحياته ، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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