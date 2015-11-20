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ضبط 69 ألف علبة سجائر مهربة من ليبيا و1500 قرص مخدر بمطروح

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ضبط 69 ألف علبة سجائر مهربة من ليبيا و1500 قرص مخدر بمطروح ضبط 69 ألف علبة سجائر مهربة من ليبيا و1500 قرص مخدر بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط عامل بحوزته 69 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بطريقة غير شرعية من ليبيا عبر الحدود.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "خالد ر. ن. ق" (18 سنة) عامل مقيم بمنطقة بهى الدين سيوة، بحوزته 138 كرتونة سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، داخل مخزن بمنطقة بهى الدين، غرب واحة سيوة، بإجمالى 69 ألف علبة سجائر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مع علمه بأنها مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم الجمركية. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الحمام، بالساحل الشمالى، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص مخدر.

كانت معلومات وردت لضباط مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الحمام، حول قيام "كمال خ. ع. ع" (27 سنة)، عاطل، مقيم العزبة الغربية الحمام، بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتم ضبطه بحوزته 1500 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ 2650 جنيهاً.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة.

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مصر 365