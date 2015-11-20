إصابة 7 وتكسير 4 سيارات ومحل تجارى وتوك توك فى مشاجرة عنيفة بمركز طنطا

شهدت قرية سبرباى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية نشوب مشاجرة عنيفة استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، إثر خلافات بين عدد من الأشخاص، قام على أثرها أحد طرفى المشاجرة بإرهاب الأهالى بالأسلحة البيضاء والشوم وتكسير4سيارات وتوك توك وواجهة محل تجارى، مما دفع الأهالى لمطاردتهم وتلقينهم علقة ساخنة.

وتمكنت الشرطة من ضبطهم قبل فتك الأهالى بهم وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بنشوب مشاجرة بقرية سبرباى مركز طنطا. وانتقل الرائد أحمد خيرى جعيصة رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب توفيق شهوان معاون المباحث. وتبين نشوب مشاجرة بين "يوسف.م.ا" 20سنة طالب بكلية الأداب جامعة طنطا ومصاب بكدمات بالوجه "طرف أول" تم ضبطه وبين "محمود .إ.س" 24سنة طالب بكلية الحقوق جامعة طنطا ويعمل فى محل بشارع محب وبه إصابات جروح بالرأس وكدمات بالجسم وتم ضبطه، و"إبراهيم.ب.س" 27سنة عامل مصاب بجروح بالظهر والوجه وسحجات بالجسم "مراقب فى قسم ثان على ذمة القضية رقم 3906 لسنة 2008جنايات ثان طنطا سرقة بالإكراه "، و"محمد .ه .ا" 21سنة صاحب سوبر ماركت مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والرقبة، و"محمد.ح.ا" 26 سنة عامل مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومراقب فى قسم ثان طنطا فى الجناية رقم 23733لسنة 2008سرقة بالإكراه، و"فوزي.م.ف" 25 سنة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين الطرف الأول والطرف الثانى، قام على إثرها الطرف الثانى بالتجمع وتوجهوا إلى محل سكن الطرف الأول للانتقام منه وبحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم إلا أنهما لم يجدوه، فقاموا بتكسير 4سيارات وتوك توك وواجهة محل، وقام الأهالى بمطارتهم والاعتداء عليهم بالضرب، تحرر المحضر 32251 جنح مركز طنطا، وتم عرضهم على النيابة قررت حبسهم 4أيام.