ضبط طالب وموظف هارب من المؤبد بحوزتهما أسلحة آلية بأسوان والغربية

تمكن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط طالب مقيم شارع ابن الفارض أول طنطا، أثناء تواجده بمنطقة الاستاد ثان طنطا مستقلا سيارة ملاكى، وبحوزته بندقية آلية و7 طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، بتمكن رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهم

>"محمد ص إ" 20 سنة طالب مقيم شارع ابن الفارض أول طنطا، وبحوزته بندقية آلية و7طلقات لذات العيار أثناء تواجده بمنطقة الاستاد مستقلا سيارة ملاكى ماركة ميتسوبيشى لانسر، تحرر المحضر 28682 جنح قسم ثان طنطا، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى أسوان ألقت مباحث أسوان القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد بكوم أمبو وبحيازته سلاح آلى وذخائر.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط المتهم "حمدان. ع" 54 سنة موظف المحكوم عليه فى القضية رقم ( 630) جنايات مركز نصر النوبة لسنة 2012 م "سلاح نارى" غيابياً بالسجن المؤبد أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ملى مطموسة الأرقام و(16) طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم (5186) إدارى مركز كوم أمبو وجار العرض على النيابة.

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