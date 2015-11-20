الاستعانة بسيارات إطفاء لتوزيع المياه على المناطق المحرومة بالمحلة

صرح اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بأنه تمت الاستعانة بسيارات إطفاء عملاقة تابعة لقسم الحماية المدنية و4 سيارات بفنطاس، وذلك لتعبئتهم بالمياه لتوزيع المياه على المناطق المحرومة من المياه بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية والتى تسببت فى حرمان عدد كبير من المناطق من المياه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى غرق الشوارع وغرق مدرسة التجارة بنات.

وأضاف رئيس المدينة، فى بيان صحفى، أنه سيتم تعبئة تلك السيارات بالمياه من الصهريج على أن يتم توزيع المياه على المناطق المحرومة من المياه لقضاء المواطنين لحاجاتهم، لحين إصلاح ماسورة المياه وإعادة توصيل المياه مرة أخرى.

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