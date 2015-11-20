أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاستعانة بسيارات إطفاء لتوزيع المياه على المناطق المحرومة بالمحلة

Google+ Print
الاستعانة بسيارات إطفاء لتوزيع المياه على المناطق المحرومة بالمحلة الاستعانة بسيارات إطفاء لتوزيع المياه على المناطق المحرومة بالمحلة
صرح اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بأنه تمت الاستعانة بسيارات إطفاء عملاقة تابعة لقسم الحماية المدنية و4 سيارات بفنطاس، وذلك لتعبئتهم بالمياه لتوزيع المياه على المناطق المحرومة من المياه بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية والتى تسببت فى حرمان عدد كبير من المناطق من المياه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى غرق الشوارع وغرق مدرسة التجارة بنات.

وأضاف رئيس المدينة، فى بيان صحفى، أنه سيتم تعبئة تلك السيارات بالمياه من الصهريج على أن يتم توزيع المياه على المناطق المحرومة من المياه لقضاء المواطنين لحاجاتهم، لحين إصلاح ماسورة المياه وإعادة توصيل المياه مرة أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365