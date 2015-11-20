الفيفا يعلن عن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية من تصيفات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

ستكون يوم 24 يونيو المقبل أي بعد إعلان تصنيف شهر يونيو.

وتأهل منتخب مصر لهذه المرحلة بعد إقصاء تشاد وسيتعرف خلال القرعة على منافسيه الثلاثة في المجموعات.

وستجرى القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وستقسم القرعة الـ20 فريقا المتأهلين لهذه المرحلة إلى 4 مستويات (وفقا لتصنيفهم) يوزعون على 5 مجموعات مختلفة.

وسيتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

وسيلعب منتخب مصر قبل القرعة ثلاث مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 إثنتان ضد نيجيريا وواحدة ضد تنزانيا قد تساهم جميعها في تحسين تصنيفه.

ويحتل الفراعنة المركز الـ11 على مستوى القارة حاليا مما يضعهم في المستوى الثالث.

وستخوض جميع الفرق مبارياتها الأولى في دور المجموعات يوم 3 أكتوبر المقبل على أن تنتهي التصفيات يوم 14 نوفمبر 2017.