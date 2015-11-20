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عماد متعب يختار - أغلى هدف سجله في مسيرته.. يساوي بطولة

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عماد متعب يختار - أغلى هدف سجله في مسيرته.. يساوي بطولة عماد متعب يختار - أغلى هدف سجله في مسيرته.. يساوي بطولة

عماد متعب مهاجم وقائد الأهلي سجل العديد من الأهداف الحاسمة والقاتلة سواء لناديه أو لمنتخب إلا أنه يفضل أحدهم ويعتبره الأغلى له في مسيرته.

متعب الذي تم تصعيده للفريق الأول بالأهلي قبل 12 عاما ليصبح واحد من أبرز لاعبي الجيل الذهبي للشياطين الحمر قاد النادي لتحقيق أكثر من 25 بطولة.

ويقول متعب في حوار مطول سننشره بعد قليل "سجلت العديد من الأهداف المميزة منها هدفي في الجزائر لكن ضياع حلم المونديال حرمني من الاستمتاع به بشكل مطلق".

وأضاف "من أجمل أهدافي كان الذي سجلته في مرمى الاتحاد الليبي أيضا".

وأردف "لكن هدفي في مرمى سيوي سبورت الإيفواري في نهائي الكونفدرالية يعتبر الأغلى بين الأهداف كلها".

هدف متعب في الوقت بدل الضائع منح الأهلي اللقب الأول له في كأس الكونفدرالية العام الماضي بعد أن كان منافسه الإيفواري على بعد دقيقتين فقط من حسم اللقب.

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