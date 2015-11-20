بالصور.. عاهل الأردن وملك إسبانيا يبحثان فى مدريد سبل مواجهة الإرهاب الدولى

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، في مدريد مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا مختلف القضايا والتحديات الإقليمية لا سيما خطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة وسبل التعامل معه ضمن منهج شمولي وبما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

واستعرض الزعيمان - خلال المباحثات التي عقدت في القصر الملكي الإسباني بمدريد - مستجدات الأزمة السورية والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل لها، وفقًا لما أوردت اليوم وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

من جهته، أكد العاهل الأردني - خلال المباحثات التي حضرها كبار المسؤولين في كلا البلدين - على متانة العلاقات الأردنية الإسبانية، قائلاً "إن علاقتنا مع إسبانيا تاريخية وراسخة".

وبدوره، أعرب الملك فيليب السادس عن تقديره لحرص عاهل الأردن على النهوض بمستوى العلاقات الثنائية وبما ينعكس إيجابًا على مصالح إسبانيا والأردن المشتركة ويخدم مصالح شعبيهما.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط إضافة إلى الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الأردن في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وأكد الزعيمان على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق المستمر بين قيادتي وحكومتي البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.