شاب يشنق نفسه لعدم قدرته على تدبير تكاليف الزواج فى مغاغة بالمنيا

تخلص شاب من حياته بشنق نفسه داخل حجرة نومه لعدم قدرة أسرته على تدبير المال لزواجه بمغاغة شمال المنيا.

تلقى مأمور مركزشرطة مغاغه، بلاغاً من الأهالى بالعثورعلى جثة شاب يدعى "أحمد ا" 22 سنة ملقاة داخل غرفة نومه بمنزله بإحدى قرى المركز، مشنوقًا.

وبالفحص وجدت جثة الشاب ملقاة على الأرض وبها آثار عنف حول الرقبة، وكشفت التحريات الأولية تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية، أن الشاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه، وذلك لرغبته فى الزواج من فتاة يحبها، ورفض والده مساعدته.

وتم إيداع جثة الشاب بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف نيابة مركز مغاغة التى باشرت التحقيق فى الواقعة.