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بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 5000 سائح خلال 30رحلة دولية بينهم وفد صينى

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بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 5000 سائح خلال 30رحلة دولية بينهم وفد صينى بالصور.. مطار الغردقة يستقبل 5000 سائح خلال 30رحلة دولية بينهم وفد صينى
وصل اليوم لمطار الغردقة الدولى وفد سياحى صينى مكون من 240 سائحا لقضاء أسبوع فى المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

وقال مصدر من مطار الغردقة الدولى إن سلطات المطار قدمت لجميع الوافدين اليوم جميع التسهيلات فى إجراءات الوصول، وتم نقلهم فور وصولهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وعلى جانب آخر استقبل المطار اليوم 30 رحلة طيران خارجية على متنها 5000 سائح منها 11 رحلة من ألمانيا و8 رحلات من بريطانيا، بالإصافة إلى رحلات أخرى من أوكرانيا وبولندا، وأوضح أن حركة الطيران تسير بصورة طبيعية، لافتا إلى أن هناك إجراءات أمنية المشددة على إجراءات السفر والوصول.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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