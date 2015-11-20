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تنظيم "داعش" فى ليبيا يرصد 20 مليون دينار لاغتيال الفريق خليفة حفتر

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تنظيم "داعش" فى ليبيا يرصد 20 مليون دينار لاغتيال الفريق خليفة حفتر تنظيم "داعش" فى ليبيا يرصد 20 مليون دينار لاغتيال الفريق خليفة حفتر

أعلنت عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى ولاية درنة الليبية اليوم عن مكافأة مالية قدرها 20 مليون دينار ليبى لاغتيال الفريق خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية.

ورصدت عناصر تنظيم داعش الإرهابى مكافآت مالية أخرى لاغتيال القيادات المساعدة للفريق خليفة حفتر، وحددت 10 ملايين دينار ليبى لمن يغتال اللواء صقر الجروشى قائد سلاح الجو الليبى و العقيد فرج البرعصى قائد المنطقة الدفاعية بالجبل الأخضر ، كما حددت 5 ملايين دينار لمن يغتال العقيد ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة والرائد محمد الحجازى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

وتعرض القائد العام للجيش الليبي الفريق حفتر لمحاولة اغتيال مطلع يونيو 2014 من خلال هجوم انتحاري نفذته عناصر تابعة لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابى ما أدى لإصابته بجروح طفيفة، وقد تمكن الانتحارى من تجاوز الحواجز الأمنية وفجر السيارة التي كانت تحمل كميات كبيرة من المتفجرات، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العسكريين وعدد من الجرحى.

وتحاول العديد من التنظيمات الإرهابية المتطرفة اغتيال الفريق خليفة حفتر لإفشال العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي للقضاء على عناصر إرهابية تسللت إلى ليبيا وسط حالة الفوضى الأمنية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافى.

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مصر 365