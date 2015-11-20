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هجوم على كارول سماحة بتويتر لإعجابها بـ"بوتين".. ونوال الزغبى تتضامن معها

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هجوم على كارول سماحة بتويتر لإعجابها بـ"بوتين".. ونوال الزغبى تتضامن معها هجوم على كارول سماحة بتويتر لإعجابها بـ"بوتين".. ونوال الزغبى تتضامن معها
تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لموجة من الغضب والهجوم الحاد، بسبب إبدائها إعجابها بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين القصير "تويتر".

وكال عدد من نشطاء تويتر السباب للفنانة اللبنانية بعد تعبيرها عن دعمها لبوتين، وأوضحت سماحة فى تغريدة لاحقة لها أنها لم تصرح عن رأيها السياسى لكنها أبدت إعجابها بكاريزما الرئيس الروسى.

فيما تضامنت الفنانة نوال الزغبى مع سماحة بعد حالة الهجوم الشديد ضدها فكتبت عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" "والله يا حبيبتى كارول صاير بعض الناس بتحب تفهم المواضيع وبتحرف بحديث متل ما هنى بدن وبيناسبن... love u "، لترد عليها كارول "وأنت الصادقة نوال !!Love u too habibti".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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