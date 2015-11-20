أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو انت متنرفز وغضبان.. اديها سلمون وماكريل والثوم تحمى نفسك

Google+ Print
لو انت متنرفز وغضبان.. اديها سلمون وماكريل والثوم تحمى نفسك لو انت متنرفز وغضبان.. اديها سلمون وماكريل والثوم تحمى نفسك
يتعرض الكثير من الأشخاص للضغط والتوتر فى الحياة اليومية أو فى العمل مما يساعد على إفراز هرمونات التوتر، لكن وجد أن من الممكن التغلب على التوتر والضغط عند تناولك لبعض الأكلات فى فترة الغداء بالعمل.

ووفقا لموقع Healthista الأمريكى أن الإجهاد والتوتر يجعل الكثيرين من الأشخاص يرغبون بتناول الوجبات السريعة، نتيجة لزيادة هرمونات التوتر التى تعزز فى الجسم وتؤدى إلى زيادة الوزن حول البطن وبالفخذين، وعلى الرغم من ذلك وجد أن هناك بعض الأطعمة التى تقلل من تأثير الإجهاد والتوتر.

وحسب ما جاء فى التقرير أن من الأطعمة التى تعمل على تقليل الإجهاد والتوتر، الثوم فهو يعطى حصانة على المدى الطويل ويقى من الإجهاد والتوتر، لأنه يكون مضادا للجراثيم والفيروسات والفطريات التى تساعد على دعم جهاز المناعة وخفض الإجهاد، وتقليل التهابات المفاصل، حيث إن سحق 2 ثوم مع القرنفل وإضافة عليه مزيج من الخضروات كالفلفل والطماطم والبصل مع بعض التوابل الطازجة والليمون وقليل من زيت الزيتون لمدة 20 دقيقة بالإضافة إلى صدور الدجاج وسمك السالمون المشوى يقلل من التعرض للتوتر والإجهاد.

ووجد أن الأسماك الزيتية التى تحتوى على أوميغا 3 والزيوت فى أشكال تسمى DHA وEPA، فإنها تساعد على النوم بشكل وجعل الحالة المزاجية جيدة وتساعد على تخفيف الالتهابات المؤدية للتوتر، كما أنها تحتوى على الفيتامينات B، الزنك والمغنيسيوم اللازمة فى مستويات أعلى خلال الأوقات العصيبة، ويمكن أن تساعد فى الحد من الرغبة الشديدة فى السكر المرتبطة بالتوتر، وتشمل أفضل المصادر من الأسماك التى تحد من التوتر الماكريل والأنشوجة، وسمك السلمون، والسردين مرة واحدة فى الأسبوع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم