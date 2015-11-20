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#في_الكلاسيكو - تشكيل نجوم لعبوا لريال مدريد وبرشلونة

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#في_الكلاسيكو - تشكيل نجوم لعبوا لريال مدريد وبرشلونة #في_الكلاسيكو - تشكيل نجوم لعبوا لريال مدريد وبرشلونة

أن تلعب في ريال مدريد أو برشلونة هو حلم كل لاعب كرة قدم على وجه الأرض فما بالك بمن ارتدى شعار الفريقين الملكي والكاتالوني؟

33 لاعبا فقط عبر التاريخ هم من نالوا هذا الشرف. كان آخرهم الأسد الكاميرون صامويل إيتو الذي انضم صغيرا لريال مدريد وتألق كبيرا مع برشلونة.

وهو الإفريقي الوحيد بالمناسبة.

يقدم FilGoal.com في هذا التقرير تشكيل النجوم الذين لعبوا لكبيري إسبانيا والذي يتضمن في مقدمته هداف كأس العالم السابق الظاهرة البرازيلية رونالدو.

فقط لعملاء فودافون ،،تابع لحظة بلحظة كلاسيكو الكرة الإسبانية (ريال مدريد وبرشلونة) للمتابعة من خلال خدمة برشلونة ابعت 119 ل 1010

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