فيديو| «ONA» ترصد سقطات بعض مقدمي التوك شو

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA، علي سبيل المثال وليس الحصر، أبرز سقطات مقدمي برامج التوك شو علي شاشات مختلفة مثل: الإعلامي أحمد موسي علي شاشة صدي البلد، والإعلاميان سعيد حساسين و عزمي مجاهد علي شاشة العاصمة.

في حلقة بتاريخ 17 نوفمبر 2015، قال سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن” على قناة “العاصمة”،: “فيه حاجة اسمها النحس، رغم إني لا أؤمن بالمسألة وأرجو شريف إسماعيل (ميزعلش) من اللي هقوله، ولكن الوزارة من يوم ما جات النحس ملازمنا، وفي الريف بيقولوا غير العتبة، تعالوا نؤمن بالنحس ونغير العتبة احتمال الأمور تتعدل”.

> وجاءت تصريحات سيد علي، ردا على نتائج التحقيقات التي أعلنتها روسيا بشأن سقوط الطائرة في سيناء، وقالت إن الطائرة سقطت بقنبلة.

" frameborder="0">

وفي حلقة بتاريخ 15 نوفمبر، هاجم سعيد حساسين خلال لقائه في برنامج ” الملف” علي شاشة العاصمة، الإعلامي تامر أمين، قائلاً:« اتحداك لو طلعت 100 جنيه وتدي للغلابة من جيبك، نواب الشعب، ناس محترمة كلهم مصريين.

وأضاف حساسين:” مش أنت قولت المصريين ريحتهم معفنة، مش زيك بتشتري البرفان من فرنسا..ياعم احنا ناس غلابة علي الله”، ياعم تامر ابعد عن أعضاء مجلس النواب، ومتفرضش صدرك عليهم، الشعب هو اللي جابنا، وشرف لنا إننا نلبس الجلابية» وتابع: «العار يا تامر بيه إنك تبيع بلدك بالدولار يا سيادة الإعلامي».

" frameborder="0">

وفي حلقة بتاريخ 17 نوفمبر 2015، هاجم الإعلامي عزمي مجاهد، يوسف الحسيني، مقدم برنامج “السادة المحترمون”، المذاع عبر فضائية “أون تي في”، بعد انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي بجملة: “سكت وزراءك”، خلال إحدى حلقات برنامجه.

وقال “مجاهد”، خلال الحلقة أمس من برنامج “الملف”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”: “الأخ اللي بيقول للرئيس سكت وزراءك، إيه اللغة دي، يابني في آداب للحوار وانت بتكلم الرئيس، اتعلم الأدب بقى شوية في الحوار، علشان قريب كل واحد فيكوا هيتحاسب، أنا عارف إن الفلوس كتير والأجندات كتير، بس نهايتكم قربت”.

" frameborder="0">

وفي حلقة بتاريخ 17 نوفمبر 2015، حيث شن اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني، هجوما حادا علي الأمين العام للأمم المتحدة” بان كي مون” بسبب تعامله بأزدواجيه تجاه قضايا حقوق الإنسان.

> وقال بخيت في حواره ، مع برنامج”الملف”، المذاع علي فضائية ” العاصمة”: ” إن بان كي مون أنزعج ولم ينم الليل بسبب حبس صحفي في مصر وأدان واستنكر الواقعة، ولكن بالنسبة للقتلي والشهداء الذين يسقطون ما بيشوفش حاجة..تقريباً كان ضارب ترامادول.

" frameborder="0">

وفي حلقة بتاريخ 18 نوفمبر 2015، قال الإعلامى أحمد موسى إن دعوات إحياء ذكرى محمد محمود تهدف إلى الدمار والخراب ومحاولات اقتحام وزارة الداخلية كما حدث فى السابق، وتابع: “محمد محمود هى اللى جابت لنا الخراب والدمار”، مين اللي قبضكم ومشغلكم”.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتى” على فضائية “صدى البلد” أن التاريخ سيكشف عن الدور البطولى للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، فى حماية مصر عقب أحداث 25 يناير، وإحباط محاولات إنزلاق الجيش المصرى إلى استخدام العنف تجاه المتآمرين على البلاد.

وناشد الإعلامى أحمد موسى، الجهات الأمنية بتوثيق ما يحدث خلال دعوات النزول وما سوف يحدث فى البلاد من قِبَل المخربين، وتقديمها للقضاء لمحاسبتهم بالقانون.

" frameborder="0">