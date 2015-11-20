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إعادة تشغيل محطات المياه بعد تفتيت البقعة الثانية للسولار بدشنا في قنا‎

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إعادة تشغيل محطات المياه بعد تفتيت البقعة الثانية للسولار بدشنا في قنا‎ إعادة تشغيل محطات المياه بعد تفتيت البقعة الثانية للسولار بدشنا في قنا‎

البقعة الثانية للسولار بنهر النيل‎

أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن إعادة تشغيل محطات مياه الشرب، وذلك عقب شفط وتفتيت البقعة الثانية للسولار المُتسرب من مصنع دشنا لنهر النيل .
> وأكد اللواء  مهندس هاني محمود حمدي، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بقنا،  على أنه قد تم تشغيل المحطات المتوقفة بعد  تفتيت البقعة، وذلك من خلال استخدام المراكب والمصدات الخشبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم ” الجمعة “،  مشيرًا إلى أنه قد تم أخذ عينات من المحطات الواقعة على نهر النيل، لتحليلها بالمعمل المركزي للشركة بمنطقة الصالحية بمركز قنا، للتأكد من سلامتها وخلوها من التلوث من عدمه .

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