صندوق دعم المشروعات التعليمية يوافق على إنشاء 7 استراحات للمعلمين بالفرافرة وباريس

أكد ميسرة حريف مدير عام التخطيط بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن صندوق دعم المشروعات التعليمة بوزارة التعليم قد وافق علي انشاء 7 استراحات للمعلمين المغتربين بمركزي الفرافرة وباريس وذلك فى اطار زيارة وفد رفيع المستوي من صندوق دعم المشروعات التعليمية بوزارة التعليم والتي بدأت الأحد الماضي وانتهت اليوم الجمعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف حريف، فى تصريحات له اليوم، أن الصندوق وافق أيضا علي إنشاء مقرا لمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، ووافق ايضا علي إنشاء مقرا لتصحيح الشهادات العامة الإعدادية والإبتدائية وكذلك إنشاء قاعة إجتماعات كبري بمدينة الخارجة .