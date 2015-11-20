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صندوق دعم المشروعات التعليمية يوافق على إنشاء 7 استراحات للمعلمين بالفرافرة وباريس

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صندوق دعم المشروعات التعليمية يوافق على إنشاء 7 استراحات للمعلمين بالفرافرة وباريس صندوق دعم المشروعات التعليمية يوافق على إنشاء 7 استراحات للمعلمين بالفرافرة وباريس
أكد ميسرة حريف مدير عام التخطيط بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن صندوق دعم المشروعات التعليمة بوزارة التعليم قد وافق علي انشاء 7 استراحات للمعلمين المغتربين بمركزي الفرافرة وباريس وذلك فى اطار زيارة وفد رفيع المستوي من صندوق دعم المشروعات التعليمية بوزارة التعليم والتي بدأت الأحد الماضي وانتهت اليوم الجمعة.

وأضاف حريف، فى تصريحات له اليوم، أن الصندوق وافق أيضا علي إنشاء مقرا لمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، ووافق ايضا علي إنشاء مقرا لتصحيح الشهادات العامة الإعدادية والإبتدائية وكذلك إنشاء قاعة إجتماعات كبري بمدينة الخارجة .

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