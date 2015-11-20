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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تطهير وصيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تطهير وصيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تطهير وصيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار
تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إجراءات تطهير بالوعات الأمطار بالشوارع والميادين وخاصة المناطق المنخفضة التى قد تتعرض لتجمعات وتراكمات مياه خلال فصل الشتاء.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية وذلك.

وشملت الجولة تفقد ومتابعة أعمال تطهير البلوعات بمنطقة شارع صلاح سالم " محمد على"والاطمئنان على جاهزيات المطابق الخصة بصرف مياه الأمطار على ترعة الإسماعيلية.

و أكد محافظ الإسماعيلية ضرورة رفع درجة الاستعداد بقطاع الصرف الصحى خلال تلك الفترة واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة أى موجة أمطار قد تتعرض لها البلاد مع تكثيف الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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