تأكلين الكثير من الحلويات، تحصلين على أقل من 5 ساعات من النوم، تمضين معظم نهارك جالسة، وتنامين ووجهك في الوسادة؛ كل هذه العادات السيئة تسهم في تعجيل شيخوخة وجهك، وذكر موقع “البيان” الإماراتي أخطر 5 عادات تجعلك تبدين أكبر من عمرك:

كثرة الحلويات تطفئ النضارة

إلى جانب الوزن الزائد الذي يكتسبه جسمك، فإن إقبالك على أكل الحلويات يسهم في زيادة سنوات على مظهر وجهك. داخلياً، تشبك مركبات السكر نفسها بألياف البروتين في كل خلية من خلايا جسمنا. تضر هذه العملية أجسادنا، وينتج عنها خسارة في تألقنا، دوائر سوداء تحت العينين، خسارة تناغم البشرة، انتفاخ، تزايد في الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خسارة ملامح الوجه، وزيادة في حجم المسام. تجنبي تناول الحلويات إن كنت ترغبين في الحفاظ على توهج الشباب.

قلة النوم تزيد من البقع السوداء

لا يقتصر التقتير في النوم على ظهور أكياس داكنة تحت العينين فحسب، بل يرتبط أيضاً بقصر الحياة، ويؤكد خبراء الصحة أن النوم لمدة 7 ساعات هو الوضع الأمثل. إذا كانت لديك أعراض الحرمان من النوم التي تتضمن نقصاً في النشاط خلال النهار، تباطؤاً عقلياً، مشاكل في الانتباه، أو زيادة وزن، فعليك إذن أن تخلدي إلى النوم باكراً.

الجلوس لوقت طويل يعني أمراضاً بالجملة

إن مخاطر نمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس لمدة طويلة موثقة جيداً. فالأشخاص الذين يمضون معظم أيامهم جالسين على الكرسي، عرضة بشكل كبير لأمراض الكلى، أمراض القلب والسرطان، ناهيك عن مشاكل السمنة. يساعد التمرين بشكل مستمر على الوقاية من هذه المشاكل الصحية وعلى تطويل العمر وفقاً لدراسة من بريطانيا.

وجهك في الوسادة نوم خطر

إن النوم على المعدة أو على الجنب ووجهك مسحوق بالمخدة يؤدي إلى ظهور تجاعيد، ويسرع عملية الشيخوخة، حيث تضعف الأنسجة الضامة والكولاجين، وتصبح أقل دعماً مع تقدم العمر. لذا عندما تنامين على نفس الجنب في كل ليلة، ليلة بعد ليلة، لن تنتعش بشرتك بنفس السرعة التي تتجدد فيها وأنت أصغر. يمكن أن تصبح خطوط التجعد الناتجة عن مخدتك دائمة. نامي على ظهرك أو ضعي غطاء وسادة من الساتان للحفاظ على بشرتك ناعمة.

الماكياج الكثير.. شيخوخة مبكرة

يمكن للماكياج الزائد أن يضيف لك عمراً بطرق غير واضحة. إن وضع كميات مفرطة من المساحيق، خاصة المنتجات التي تحتوي على زيوت، يمكن أن يسد مسام بشرتك، ويسبب تشققها. إضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المفرط لمنتجات البشرة التي تحتوي على عطور، مواد كيميائية مزعجة، قد يسبب جفافها عبر تجريدها من زيوتها الطبيعية، الأمر الذي يسبب ظهور خطوط وتجاعيد سابقة لأوانها. استشيري اختصاصي الأمراض الجلدية للحصول على توجيه.

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