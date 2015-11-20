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دراسة تفسر فاعلية عقار الأسبرين فى مكافحة الأورام السرطانية

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دراسة تفسر فاعلية عقار الأسبرين فى مكافحة الأورام السرطانية دراسة تفسر فاعلية عقار الأسبرين فى مكافحة الأورام السرطانية
أثبتت الأبحاث الطبية السابقة فاعلية عقار الأسبرين، والذى يحتوى على المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسيلك" فى إحداث العديد من الفوائد الصحية المثيرة مثل الحد من لزوجة الدم وتقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية بالإضافة إلى الوظائف التقليدية مثل تسكين الآلام وخفض الحرارة ومقاومة الالتهابات.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد هانتسمان للسرطان فى أمريكا عن سبب فاعلية عقار الأسبرين فى مكافحة السرطان، أحد أخطر الأمراض القاتلة التى تتسبب فى وفاة الملايين من الأشخاص سنويا.

وأكد الباحثون أن الأسبرين يسهم فى خفض مستويات أحد المواد الكيميائية فى الجسم، المسئولة عن رفع خطر الإصابة بالسرطان، وهى تعرف باسم هيدروكسى جلوتاريت "2-hydroxyglutarate"، وهى من المحفز الرئيسية للإصابة بهذا المرض الخطير، ويعتقد الكثير من العلماء أنها تسهم فى تحفيز تكوين الأورام السرطانية فى المخ والأمعاء.

وأوصى الباحثون بتناول الأسبرين منخفض الجرعة بشكل يومى منتظم لتجنب الإصابة بمضاعفاته المتمثلة، على سبيل المثال، فى حدوث النزيف المعوى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "journal of Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر نوفمبر الجارى.
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