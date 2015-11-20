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النيابة تصرح بدفن جثتى عامل وطالب صدمتهما سيارة بسوهاج

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النيابة تصرح بدفن جثتى عامل وطالب صدمتهما سيارة بسوهاج النيابة تصرح بدفن جثتى عامل وطالب صدمتهما سيارة بسوهاج
صرحت النيابة العامة بدفن جثتى عامل وطالب، لقيا مصرعهما عقب اصطدام سيارة بهما أثناء تواجدهما على الطريق ناحية قرية الرويهب دائرة مركز المنشأة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بوقوع حادث على الطريق الزراعى "سوهاج - جرجا" فى نطاق قرية الرويهب وأسفر عن متوفيين.

انتقل إلى مكان الحادث العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من تحريات المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المنشأة ومعاونه الرائد أحمد طلعت، أنه أثناء قيادة "عبد العظيم.خ"- 47 سنة - السيارة رقم 80423 ملاكى سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكل من "ف.ح.ا" - 70 سنة عامل، و"ف.ع.ف" -13 سنة طالب - مقيمان بقرية الرويهب - ما أسفر عن وفاتهما عقب نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام.

بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالتحريات وأضاف أنه أثناء محاولته مفاداة دراجة بخارية اصطدم بالمذكورين، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمانين أفاد مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر رقم 13953 جنح المركز لسنة 2015 .

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مصر 365