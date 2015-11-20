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"مكافحة المخدرات" تضبط 13 تاجرا قبل ترويجهم الحشيش والهيروين على المدمنين

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"مكافحة المخدرات" تضبط 13 تاجرا قبل ترويجهم الحشيش والهيروين على المدمنين "مكافحة المخدرات" تضبط 13 تاجرا قبل ترويجهم الحشيش والهيروين على المدمنين
وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد إحباط محاولاتهم ترويج المخدرات على عملائهم.

ونجحت الحملات فى ضبط 13 تاجر مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الحشيش ومخدر الهيروين والأقراص المخدرة على عملائهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وجاء من بين أبرز المتهمين "إبراهيم س ع " 30 سنة، عاطل ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 5186 لسنة 2013 ، القديمة " مخدرات" ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام و مبلغ 105 جنيهات بقصد الاتجار.

كما تمكنوا من ضبط "فاضل م ع" 43 سنة، عاطل، (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 14301 فئة "ب" والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرها 2904 لسنة 2012م مصر القديمة "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام ومبلغ 160 جنيها بقصد الاتجار.

كما تمكن النقيب مصطفى يونس، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط كل من "بليغ ح ذ" 39 سنة، عاطل، و"مصطفى ع س" 28 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم "م ن ه 109" ملك وقيادة الأول" وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام بقصد الاتجار، ونجح النقيب إسلام أبو بكر الصديق معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط "سيد ا ف" 33 سنة، عاطل، وبحوزته 540 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.

فيما تمكن النقيب أحمد محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط "إسلام إ ع" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7401 لسنة 2015م الحدائق "مخدرات" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، ومبلغ 260 جنيها بقصد الاتجار.

وتمكن النقيب عمرو إيهاب، معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "سعد م ع" 23 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 85 جراما، ومبلغ 1600 جنيه بقصد الاتجار، ونجح النقيب عمر أحمد حمودة معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط "أحمد س ح" 30 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جراما، سلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار.

كما نجح النقيب أحمد عبد العظيم أبوسنة، معاون مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "مصطفى ن ع" 18 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما، ومبلغ 310 جنيهات وسلاح أبيض "كتر"، وتمكن النقيب محمد عادل، معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط "مصطفى ع م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 3822 لسنة 2014م الدرب الأحمر "مخدرات" وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 20 جراما، ومبلغ 200 جنيه بقصد الاتجار.

كما تمكن النقيب المعتز بالله حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط كل من "يونس م ى" 26 سنة، عاطل، و"بركات ك ج" 19 سنة، عاطل، و"داود س أ" 51 سنة، عاطل، وبحوزتهم 265 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.

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