العثور على "كرتونة" بداخلها 1000 قرص مخدر داخل قطار الصعيد

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، برئاسة المقدم فهد محمود، من ضبط "كرتونة" بداخلها كمية من الأقراص المخدرة.

وتلقى اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لمباحث النقل والمواصلات، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا والقوة المرافقة، عثر على "كرتونة" متوسطة الحجم أعلى رف العربة الأخيرة من القطار رقم 90 "القاهرة / أسوان" عقب وصوله محطة قنا بداخلها "100 شريط من عقار التامول المدرج بجدول المخدرات بإجمالى عدد 1000 قرص" لم يستدل على مالكها.

وبالعرض على مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بتكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن ظروف الواقعة وملابساتها بالتنسيق مع مديرية أمن قنا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر رقم 2/532 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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