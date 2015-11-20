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رائحة تعفن الجثة تكشف وفاة عجوز داخل شقته ببولاق الدكرور

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رائحة تعفن الجثة تكشف وفاة عجوز داخل شقته ببولاق الدكرور رائحة تعفن الجثة تكشف وفاة عجوز داخل شقته ببولاق الدكرور
فارق عجوز الحياة داخل شقته ببولاق الدكرور، ليكتشف جيرانه وفاته بعد مرور 4 أيام من وفاته نتيجة انبعاث رائحة تعفن جثته من الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عمرو حافظ نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بشارع ناهيا، وبانتقال المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة عثر على جثة متعفنة لصاحب الشقة، وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثة أن الوفاة طبيعية.

وتوصلت تحريات العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن المتوفى يبلغ من العمر 65 عاما يقيم بمفرده فى الشقة، وأن جيرانه اكتشفوا وفاته بعد مرور 4 أيام على وفاته عقب تعفن جثته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365