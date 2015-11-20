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مقتل 9 أشخاص فى هجمات بقنابل بمحيط مسجد للشيعة جنوبى بغداد

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مقتل 9 أشخاص فى هجمات بقنابل بمحيط مسجد للشيعة جنوبى بغداد مقتل 9 أشخاص فى هجمات بقنابل بمحيط مسجد للشيعة جنوبى بغداد

>قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا فى هجومين بالقنابل قرب مسجد للشيعة جنوبى بغداد اليوم الجمعة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها بعد عن الهجومين لكن تنظيم الدولة الاسلامية الذى يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق يستهدف عادة مناطق للشيعة وقوات الأمن فى بغداد وأماكن أخرى.

وذكرت المصادر أن قنبلة زرعت قرب مسجد فى اليوسيفية انفجرت حينما كان المصلون يغادرون صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين واصابة تسعة. وأضافت المصادر أنه فى وقت لاحق فجر انتحارى سترته الناسفة فقتل سبعة وأصاب 28.
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مصر 365