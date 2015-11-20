المرصد: مقتل 1300 شخص فى سوريا بسبب الغارات الروسية

قتل اكثر من 1300 شخص ثلثاهم من المقاتلين جراء الغارات التى تشنها الطائرات الروسية على محافظات سورية عدة منذ اكثر من شهر ونصف، فى حصيلة جديدة اعلنها المرصد السورى لحقوق الانسان الجمعة.

وافاد المرصد فى بريد الكترونى "اسفرت آلاف الضربات الجوية التى نفذتها الطائرات الحربية الروسية عن استشهاد 403 مواطنين مدنيين من ضمنهم 97 طفلاً دون سن الـ 18 و69 مواطنة فوق سن الثامنة عشر".

ووثق كذلك مقتل "381 عنصرا من تنظيم داعش و547 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا)" جراء الغارات على محافظات سورية عدة.

وياتى اعلان المرصد الجمعة عن مقتل 1331 شخصا جراء الغارات الروسية بعد حصيلة سابقة فى 29 اكتوبر افادت بمقتل 595 شخصا على الاقل بينهم 185 مدنيا.

وبدأت روسيا فى 30 سبتمبر حملة جوية فى سوريا تقول انها تستهدف تنظيم داعش ومجموعات "ارهابية" اخرى، وتتهمها الدول الغربية والفصائل المقاتلة باستهداف الفصائل المعارضة اكثر من تركيزها على الجهاديين.